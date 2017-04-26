Виктория Азаренко: "Неделю назад маме сказали, что рак ушел"

Представительница Белоруссии Виктория Азаренко подтвердила, что ее матери удалось победить рак. Алле Азаренко поставили диагноз рак груди четвертой степени. Теннисистка узнала об этом во время турнира в Брисбене в январе 2016 года.

– Моя мама – очень сильная женщина и поэтому никогда не показывает, если ей тяжело, – цитирует The New York Times Азаренко. – Но когда я вернулась в Минск, моя тетя рыдала, все плакали. И мама больше не могла это скрывать. После этого начались американские горки. Самое ужасное – когда ты понимаешь, что ничем не можешь помочь. Можно лишь поддерживать морально, и все.

Когда я узнала, что беременна, я позвонила ей в слезах и не знала, как сказать об этом. Я паниковала, потому что знала, через что она проходит. Но моя мама сказала, что это прекрасная новость.

Неделю назад маме сказали, что рак ушел. Я плакала. Моя мама плакала тоже. Она так переживала из-за результатов обследования, и это стало громадным облегчением. Это не значит, что впереди нас не ждет никаких трудностей, но у меня ощущение, что мы сделали огромный шаг вперед, пройдя через множество испытаний.