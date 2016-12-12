17:07 | ТЕННИС — WTA

Виктория Азаренко: "Беременность – это нечто особенное, но я скоро вернусь в теннис"

0
0
0

Белоруска Виктория Азаренко сообщила, что обязательно вернется на корт. Однако, по словам спортсменки, никаких сроков она себе не ставит. Напомним, Азаренко не выступает по причине беременности.

– Беременность – это нечто особенное, это не похоже ни на что, чем я когда-либо занималась, – цитирует Азаренко официальный сайт WTA. – В теории ты знаешь процесс, но только когда ты сам через него проходишь, понимаешь всю магию этого. Это своего рода путешествие.

Не чувствую, что что-то пропускаю, и что не смогу этого вернуть. Я двигаюсь туда, куда мне нужно, и в конечном итоге вернусь. Это моя главная цель. Я не загоняю себя в какие-либо рамки. Я бы очень хотела вернуться как можно раньше, но не собираюсь торопиться – дам себе время для полного восстановления. Трудно сказать, как скоро все произойдет, тем более ребенок еще не родился. Поэтому посмотрим. Однако я уверена, что вернусь в теннис очень скоро.

 

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ