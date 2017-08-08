Виктор Янчук: "Уверенности Макаровой придала победа на Уимблдоне"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что у Екатерины Макаровой выдался непростой год после смены тренера и травмы. По его словам, выиграть турнир в Вашингтоне ей помогла уверенность, которая была приобретена после победы в парном разряде Уимблдона.

– У Кати непростой год, – приводят "Известия" слова Янчука. – Она сменила тренера, с которым работала более 10 лет, получила обидную травму, немного изменила свою игру. К этому надо привыкнуть, поэтому результаты в первые шесть месяцев не впечатляли. Считаю, что победа на Уимблдоне вернула ей уверенность в себе. В Вашингтоне она показала отличную физическую форму и психологическую устойчивость. Ей постоянно приходилось отыгрываться, вырывать победы. В финале она сумела переломить исход практически проигранного матча. Сейчас Кате надо немного передохнуть и вновь возвращаться в тур с хорошим настроением.