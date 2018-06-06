Виктор Янчук: "Сегодня у Шараповой не было шансов"

Заслуженный тренер России прокомментировал поражение Марии Шараповой в четвертьфинале Roland Garros. По словам специалиста, россиянка проиграла сегодня по делу.

- Шансов у Шараповой сегодня не было, - поделился соображениями Янчук. – Как показала игра, Маша на сегодня достигла максимума. И место в восьмерке соответствует ее нынешнему уровню. Может быть, с кем-то другим она сыграла бы лучше, чем с Мугурусой, но испанка была стабильнее, чуточку быстрее и увереннее в ударах. В данной форме Шарапова обыграть ее не могла. Гарбинье вообще вправе рассчитывать на победу в Париже. Но сражалась Маша достойно. Они играли в один и тот же теннис – атакующий, ударный. И Шарапова показала, что сделала шаг вперед на пути к возвращению былой формы. Нынешнее выступление наверняка прибавил ей уверенности. Думаю, уже на Уимблдоне она будет играть еще лучше. Тем более, что покрытие там соответствует игре Шараповой больше. Плюс опыт, который был приобретен в Париже. А максимума, если все пойдет правильно, от нее стоит ждать на US Open. Все-таки до Уимблдона времени не так много, а у нее пока еще пошаливает подача, не так стабилен прием.

- Максимум в Нью-Йорке – это титул?

- Максимум – это значит, что никаких отговорок у нее уже не будет. Там нужно показывать все, играть на самом высоком уровне. Не думаю, что она сможет после US Open она сможет прибавить еще. В США она должна быть во всеоружии. Тем более, что и публика будет поддерживать Марию – она там любимица. Плюс хард, где она может показывать ударную игру.

- Почему ей тяжело будет прибавлять после US Open?

- Время работает не на Марию. Ей нужно избавить от двойных ошибок на подаче и уменьшить количество невынужденных ошибок во время атакующих ударов. Если Шарапова добавит в стабильности – она еще прибавит. Плюс ей нужно прибавить в физическом плане, пока что она не на пике формы. Время у нее есть. Посмотрим. (Владимир ИВАНОВ)