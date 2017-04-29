Виктор Янчук: "На Уимблдоне Шарапова может даже претендовать на победу"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук уверен, что россиянка Мария Шарапова, вернувшаяся в теннис после 15-месячного перерыва, может претендовать на победу в Уимблдоне. Сегодня россиянка проиграла в полуфинале турнира в Штутгарте француженке Кристине Младенович (6:3, 5:7, 4:6).

- Маша только в начале пути, по мере участия в соревнованиях она будет совершенствовать свою игру, – цитирует ТАСС Янчука. – К Roland Garros она еще не успеет выйти на пик формы, прежде всего, с точки зрения психологии. Но в июле на Уимблдонском турнире Шарапова, думаю, может подняться высоко и даже претендовать на победу. Потенциально она на это будет способна.

Большой потенциал Шараповой чувствовался даже в сегодняшнем проигранном матче с Младенович, которую россиянка превосходила в силе ударов и скорости. Первый матч Маша проводила по-другому, с большими перепадами в игре, что было следствием отсутствия соревновательной практики. Но за счет своего характера она шаг за шагом шла вверх по турнирной сетке и набирала спортивную форму. Шарапова пока и передвигается по корту не так, как в свои лучшие годы, да и невынужденных ошибок делает достаточно много.

Что касается турнира в Штутгарте, то здесь она выступила хорошо. Она сразу сумела добраться до полуфинала, не выступая перед этим больше года. Но не менее важно, что Шарапова получила большую соревновательную практику, которая ей крайне необходима, чтобы вернуться в элиту.