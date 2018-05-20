Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Страсбурге

Россиянка Наталья Вихлянцева в первом круге турнира в Страсбурге обыграла хорватку Терезу Мрдежу со счетом 6:3, 7:6 (7:4). В следующем раунде она встретится с победительницей в паре Анастасия Павлюченкова (Россия) – Татьяна Мария (Германия).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – Тереза Мрдежа (Хорватия, Q) – 6:3, 7:6 (7:4)

Ван Цян (Китай) – Камилла Розателло (Италия, Q) – 3:6, 6:1, 6:4