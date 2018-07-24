Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Москве

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира Moscow River Cup, обыграв итальянку Дебору Кьезу со счетом 6:4, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Вихлянцева поспорит с победительницей встречи Юлия Гергес (Германия) – Виктория Кужмова (Словакия).

Москва (Россия)

Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - Дебора Кьеза (Италия, Q) - 6:4, 6:0