Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Москве

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира Moscow River Cup, обыграв итальянку Дебору Кьезу со счетом 6:4, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.
За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Вихлянцева поспорит с победительницей встречи Юлия Гергес (Германия) – Виктория Кужмова (Словакия).
Москва (Россия)
Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - Дебора Кьеза (Италия, Q) - 6:4, 6:0
Дополнительная информация
Материалы других СМИ