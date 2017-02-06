Вихлянцева впервые вошла в топ-100 рейтинга WTA

Россиянка Наталья Вихлянцева поднялась со 115-го на 89-е место в рейтинге WTA. 19-летняя спортсменка на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира в Санкт-Петербурге. Россиянка Елена Веснина стала 15-й. Возглавляет рейтинг американка Серена Уильямс, на втором месте немка Ангелик Кербер, на третьем – чешка Каролина Плишкова.

Рейтинг WTA

Положение на 6 февраля

1 (2*). С. Уильямс (США) – 7780 очков

2 (2). Кербер (Германия) – 7115

3 (3). Плишкова (Чехия) – 5270

4 (4). Халеп (Румыния) – 5172

5 (5). Цибулкова (Словакия) – 5070

6 (6). Радваньская (Польша) – 4915

7 (7). Мугуруса (Испания) – 4720

8 (8). Кузнецова (Россия) – 3915

9 (9). Кис (США) – 3897

10 (10). Конта (Великобритания) – 3705

15 (16). ВЕСНИНА (Россия) – 2455...

23 (22). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2040...

28 (27). КАСАТКИНА (Россия) – 1580...

39 (37). МАКАРОВА (Россия) – 1377...

87 (83). РОДИНА (Россия) – 756...

89 (115). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 748...

97 (96). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 680

* – положение в предыдущем рейтинге