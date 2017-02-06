Вихлянцева впервые вошла в топ-100 рейтинга WTA

Россиянка Наталья Вихлянцева поднялась со 115-го на 89-е место в рейтинге WTA. 19-летняя спортсменка на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира в Санкт-Петербурге. Россиянка Елена Веснина стала 15-й. Возглавляет рейтинг американка Серена Уильямс, на втором месте немка Ангелик Кербер, на третьем – чешка Каролина Плишкова.
Рейтинг WTA
Положение на 6 февраля
1 (2*). С. Уильямс (США) – 7780 очков
2 (2). Кербер (Германия) – 7115
3 (3). Плишкова (Чехия) – 5270
4 (4). Халеп (Румыния) – 5172
5 (5). Цибулкова (Словакия) – 5070
6 (6). Радваньская (Польша) – 4915
7 (7). Мугуруса (Испания) – 4720
8 (8). Кузнецова (Россия) – 3915
9 (9). Кис (США) – 3897
10 (10). Конта (Великобритания) – 3705
15 (16). ВЕСНИНА (Россия) – 2455...
23 (22). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2040...
28 (27). КАСАТКИНА (Россия) – 1580...
39 (37). МАКАРОВА (Россия) – 1377...
87 (83). РОДИНА (Россия) – 756...
89 (115). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 748...
97 (96). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 680
* – положение в предыдущем рейтинге