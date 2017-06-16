Вихлянцева - в полуфинале турнира в Хертогенбосе

Россиянка Наталья Вихлянцева вышла в полуфинал турнира категории International в голландском Хертогенбосе. В пятницу она в двух сетах переиграла местную теннисистку Аранту Рус, получившую wild card от организаторов – 6:3, 6:2. 20-летняя россиянка вышла в полуфинал турнира WTA во второй раз в сезоне-2017. Ее следующая соперница определится во встрече соотечественницы Евгении Родиной и хорватки Аны Конюх.

Хертогенбос (Голландия)

Турнир WTA Ricoh Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – Рус (Голландия, WC) – 6:3, 6:2