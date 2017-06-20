Вихлянцева проиграла в первом круге турнира в Бирмингеме

Россиянка Наталья Вихлянцева потерпела поражение в матче первого круга турнира в Бирмингеме. Сегодня она в трех сетах уступила итальянце Камиле Джорджи.

В другой сеголняшней встрече чешка Петра Квитова переиграла в двух сетах соотечественницу Терезу Смиткову.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Aegon Classic Birmingham

Призовой фонд 819 940 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Джорджи (Италия, Q) - ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 6:3, 7:6 (7:4)

Квитова (Чехия, 7, WC) - Смиткова (Чехия, LL) - 6:2, 6:3