Вихлянцева проиграла в первом круге турнира в Бирмингеме

Россиянка Наталья Вихлянцева потерпела поражение в матче первого круга турнира в Бирмингеме. Сегодня она в трех сетах уступила итальянце Камиле Джорджи.
В другой сеголняшней встрече чешка Петра Квитова переиграла в двух сетах соотечественницу Терезу Смиткову.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Aegon Classic Birmingham
Призовой фонд 819 940 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Джорджи (Италия, Q) - ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 6:3, 7:6 (7:4)
Квитова (Чехия, 7, WC) - Смиткова (Чехия, LL) - 6:2, 6:3