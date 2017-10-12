Вихлянцева проиграла Кирсте в Линце

Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла победить Сорану Кирстю в матче второго круга турнира в Линце. Румынка в четвертьфинале встретится в первой ракеткой турнира Магдаленой Рыбариковой.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кирстя (Румыния, 5) - ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 7:6, 6:4

Рыбарикова (Словакия, 1) - Виттхефт (Германия) - 7:6(7:4), 6:3

Голубич (Швейцария) - Томова (Болгария, Q) - 4:6, 6:4, 6:1

Ларссон (Швеция) - Лепченко (США) - 6:2, 6:3

Стрыцова (Чехия, 2) - Фетт (Хорватия, Q) - 2:6, 6:3, 6:3