22:46 18 октября | Теннис — WTA

Вихлянцева победила Веснину и вышла в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля"


Россиянка Наталья Вихлянцева победила соотечественницу Елену Веснину в матче второго круга "ВТБ Кубка Кремля". Ее соперницей по четвертьфиналу стала Ализе Корне из Франции. Ранее в четвертьфинал также пробилась Дарья Касаткина, которой предстоит встреча с белоруской Александрой Соснович.

Москва 

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля 

Призовой фонд 790 208 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - ВЕСНИНА (Россия, 3) - 7:6 (7:3), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2017/

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