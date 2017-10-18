Вихлянцева победила Веснину и вышла в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля"

Россиянка Наталья Вихлянцева победила соотечественницу Елену Веснину в матче второго круга "ВТБ Кубка Кремля". Ее соперницей по четвертьфиналу стала Ализе Корне из Франции. Ранее в четвертьфинал также пробилась Дарья Касаткина, которой предстоит встреча с белоруской Александрой Соснович.

Москва

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 790 208 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - ВЕСНИНА (Россия, 3) - 7:6 (7:3), 6:4