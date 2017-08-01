Вихлянцева переиграла Лао

Россиянка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Стэнфорде. Сегодня она в двух сетах выиграла у американки Даниэль Лао.

Следующей соперницей российской теннисистки будет хорватка Ана Конюх, вышедшая во второй круг после отказа Марины Эракович из Новой Зеландии от борьбы по ходу второго сета.

Также ранее во второй круг вышли американка Кайла Дэй и украинка Леся Цуренко.

Стэнфорд (США)

Турнир WTA Bank of the West Classic

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Конюх (Хорватия, 5) - Эракович (Новая Зеландия, Q) - 6:3, 1:0 отказ 2-го игрока

ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - Лао (США) - 6:4, 6:3

Дэй (США) - Дои (Япония) - 6:4, 6:2

Цуренко (Украина, 7) - Арруабаррена (Испания) - 6:3, 6:3