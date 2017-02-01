Вихлянцева переиграла Касаткину на турнире в Санкт-Петербурге

Россиянка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге. Сегодня она в двух сетах обыграла соотечественницу Дарью Касаткину. Следующей соперницей Вихлянцевой будет румынка Симона Халеп.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
ВИХЛЯНЦЕВА (Россия, WC) - КАСАТКИНА (Россия, 8) - 7:6 (7:4), 6:2
gayduk
И у Касаткиной предполагается будущее? Толстая, медленная и без искры в игре. В прошлом году ей сильно везло. А Наталья будет уже в сотне.
16:16