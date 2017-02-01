16:01 | ТЕННИС — WTA

Вихлянцева переиграла Касаткину на турнире в Санкт-Петербурге

0
0
0
1

Россиянка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге. Сегодня она в двух сетах обыграла соотечественницу Дарью Касаткину. Следующей соперницей Вихлянцевой будет румынка Симона Халеп.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

ВИХЛЯНЦЕВА (Россия, WC) - КАСАТКИНА (Россия, 8) - 7:6 (7:4), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2017/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

gayduk

И у Касаткиной предполагается будущее? Толстая, медленная и без искры в игре. В прошлом году ей сильно везло. А Наталья будет уже в сотне.

16:16

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ