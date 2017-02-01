Вихлянцева переиграла Касаткину на турнире в Санкт-Петербурге

Россиянка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге. Сегодня она в двух сетах обыграла соотечественницу Дарью Касаткину. Следующей соперницей Вихлянцевой будет румынка Симона Халеп.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

ВИХЛЯНЦЕВА (Россия, WC) - КАСАТКИНА (Россия, 8) - 7:6 (7:4), 6:2