Вихлянцева обыграла Сепеде Ройг на турнире в Линце

В матче первого круга турнира в Линце россиянка Наталья Вихлянцева обыграла Веронику Сепеде Ройг из Парагвая со счетом 6:0, 6:2.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – Сепеде Ройг (Парагвай) – 6:0, 6:2

Арруабаррена (Испания) – Никулеску (Румыния, 8) – 1:6, 6:1, 2:0 отказ 2-го игрока

Ларссон (Швеция) – Чепелова (Словакия) – 7:6 (8:6), 6:4