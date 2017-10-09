Вихлянцева обыграла Сепеде Ройг на турнире в Линце

В матче первого круга турнира в Линце россиянка Наталья Вихлянцева обыграла Веронику Сепеде Ройг из Парагвая со счетом 6:0, 6:2.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – Сепеде Ройг (Парагвай) – 6:0, 6:2
Арруабаррена (Испания) – Никулеску (Румыния, 8) – 1:6, 6:1, 2:0 отказ 2-го игрока
Ларссон (Швеция) – Чепелова (Словакия) – 7:6 (8:6), 6:4
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diskmen
shpasic ты не хороший пример с ЧMOKе берёшь.Матиматически можно посчитать,что наши теннисисты не смогут выиграть хоть какой-то турнир,а это значит в ответку через несколько дней придёт то же самое послание от него с твоей любимой фразой.
20:18
shpasic
на классе))
20:06