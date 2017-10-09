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19:47 | Теннис — WTA

Вихлянцева обыграла Сепеде Ройг на турнире в Линце

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В матче первого круга турнира в Линце россиянка Наталья Вихлянцева обыграла Веронику Сепеде Ройг из Парагвая со счетом 6:0, 6:2.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – Сепеде Ройг (Парагвай) – 6:0, 6:2

Арруабаррена (Испания) – Никулеску (Румыния, 8) – 1:6, 6:1, 2:0 отказ 2-го игрока

Ларссон (Швеция) – Чепелова (Словакия) – 7:6 (8:6), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/linz/2017/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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diskmen

shpasic ты не хороший пример с ЧMOKе берёшь.Матиматически можно посчитать,что наши теннисисты не смогут выиграть хоть какой-то турнир,а это значит в ответку через несколько дней придёт то же самое послание от него с твоей любимой фразой.

20:18

shpasic

на классе))

20:06