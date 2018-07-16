13:35 | Теннис — WTA

Вихлянцева не смогла выйти во второй круг турнира в Гштааде


Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла выйти во второй круг турнира в Гштааде, в трех партиях проиграв немке Моне Бартель со счетом 4:6, 6:3, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.

За выход в четвертьфинал Бартель поспорит с победительницей матча Евгения Родина (Россия) – Карина Виттефт (Германия).

Гштаад (Швейцария) 

Турнир WTA Ladies Championship Gstaad by Ixion Services 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Мона Бартель (Германия) - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 6:4, 3:6, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/gstaad/2018/

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ