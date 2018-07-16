Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла выйти во второй круг турнира в Гштааде, в трех партиях проиграв немке Моне Бартель со счетом 4:6, 6:3, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.
За выход в четвертьфинал Бартель поспорит с победительницей матча Евгения Родина (Россия) – Карина Виттефт (Германия).
Гштаад (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Championship Gstaad by Ixion Services
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Мона Бартель (Германия) - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 6:4, 3:6, 6:2
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