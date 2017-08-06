Вихлянцева не смогла выйти в основную сетку турнира в Торонто

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в первом раунде квалификации турнира в Торонто проиграла румынке Патрисии-Марии Тиг. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:1.
Основная сетка соревнований стартует 7 августа. Призовой фонд турнира - 2,4 миллиона долларов.
dasha.adinatulina
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