Вихлянцева и Родина вышли во второй круг турнира в Хертогенбосе

Россиянка Наталья Вихлянцева в первом круге турнира в Хертогенбосе одержала победу над шведкой Корнелией Листер - 6:1, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. В следующей стадии турнира Вихлянцева сыграет с победительницей пары Кики Бертенс - Андреа Петкович.
Другая россиянка Евгения Родина в двух сетах обыграла японку Мию Като - 6:1, 6:1. Встреча завершилась спустя 55 минут. Во втором круге Родина сыграет с победительницей встречи Доминика Цибулкова - Антония Лоттнер.
Хертогенбос (Голландия)
Турнир WTA Ricoh Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - Листер (Швеция, Q) - 6:1, 6:4
РОДИНА (Россия) - Като (Япония, Q) - 6:1, 6:1