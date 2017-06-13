Вихлянцева и Родина вышли во второй круг турнира в Хертогенбосе

Россиянка Наталья Вихлянцева в первом круге турнира в Хертогенбосе одержала победу над шведкой Корнелией Листер - 6:1, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. В следующей стадии турнира Вихлянцева сыграет с победительницей пары Кики Бертенс - Андреа Петкович.

Другая россиянка Евгения Родина в двух сетах обыграла японку Мию Като - 6:1, 6:1. Встреча завершилась спустя 55 минут. Во втором круге Родина сыграет с победительницей встречи Доминика Цибулкова - Антония Лоттнер.

Хертогенбос (Голландия)

Турнир WTA Ricoh Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - Листер (Швеция, Q) - 6:1, 6:4

РОДИНА (Россия) - Като (Япония, Q) - 6:1, 6:1