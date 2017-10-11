Вихлянцева и Киченок проиграли в первом круге турнира в Линце в парном разряде

Россиянка Наталья Вихлянцева и украинка Людмила Киченок выбыли из борьбы на турнире в Линце в парном разряде. В первом круге они проиграли украинке Надежде Киченок и Анастасии Родионовой со счетом 2:6, 1:6.
Следующими соперницами Киченок и Родионовой будут Натела Дзаламидзе (Россия) и Ксения Кнолл (Швейцария).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Киченок/Ан. Родионова (Украина/Австралия, 4) – Киченок/ВИХЛЯНЦЕВА (Украина/Россия) – 6:2, 6:1
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