Вихлянцева и Киченок проиграли в первом круге турнира в Линце в парном разряде

Россиянка Наталья Вихлянцева и украинка Людмила Киченок выбыли из борьбы на турнире в Линце в парном разряде. В первом круге они проиграли украинке Надежде Киченок и Анастасии Родионовой со счетом 2:6, 1:6.

Следующими соперницами Киченок и Родионовой будут Натела Дзаламидзе (Россия) и Ксения Кнолл (Швейцария).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Киченок/Ан. Родионова (Украина/Австралия, 4) – Киченок/ВИХЛЯНЦЕВА (Украина/Россия) – 6:2, 6:1