Веснина вышла во второй круг турнира в Ухани

Российская теннисистка Елена Веснина победила китаянку Дуань Инин в первом круге турнира в Ухани. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Во втором круге Веснина сыграет с победительницей матча Варвара Лепченко (США) – Мэдисон Кис (США)

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ВЕСНИНА (Россия, 16) – Дуань Инин (Китай, WC) – 6:3, 6:4

Макхэйл (США, Q) – Винчи (Италия) – 6:4, 6:4