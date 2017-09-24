Веснина вышла во второй круг турнира в Ухани

Российская теннисистка Елена Веснина победила китаянку Дуань Инин в первом круге турнира в Ухани. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Во втором круге Веснина сыграет с победительницей матча Варвара Лепченко (США) – Мэдисон Кис (США)
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 365 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
ВЕСНИНА (Россия, 16) – Дуань Инин (Китай, WC) – 6:3, 6:4
Макхэйл (США, Q) – Винчи (Италия) – 6:4, 6:4
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