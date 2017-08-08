Веснина вышла во второй круг турнира в Торонто

Россиянка Елена Веснина одержала победу в матче первого круга турнира в Торонто. Сегодня она в двух сетах выиграла у американки Элисон Риске.

Также во второй круг вышли француженка Каролин Гарсия, американка Кэтрин Беллис, словачка Магдалена Рыбарикова и австралийка Эшли Бэрти.

Торонто (Канада)

Турнир WTA Rogers Cup

Призовой фонд 2 434 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ВЕСНИНА (Россия, 16) - Риске (США) - 6:3, 6:3

Гарсия К. (Франция) - Кирстя (Румыния, Q) - 6:2, 6:7 (4:7), 6:4

Беллис (США) - Гергес (Германия) - 4:6, 6:3, 6:2

Рыбарикова (Словакия, LL) - Лучич-Барони (Хорватия) - 7:5, 6:0

Бэрти (Австралия, Q) - Доден (Франция) - 5:0 отказ 2-го игрока