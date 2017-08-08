20:30 | ТЕННИС — WTA

Веснина вышла во второй круг турнира в Торонто

Россиянка Елена Веснина одержала победу в матче первого круга турнира в Торонто. Сегодня она в двух сетах выиграла у американки Элисон Риске.

Также во второй круг вышли француженка Каролин Гарсия, американка Кэтрин Беллис, словачка Магдалена Рыбарикова и австралийка Эшли Бэрти.

Торонто (Канада) 

Турнир WTA Rogers Cup 

Призовой фонд 2 434 389 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

ВЕСНИНА (Россия, 16) - Риске (США) - 6:3, 6:3

Гарсия К. (Франция) - Кирстя (Румыния, Q) - 6:2, 6:7 (4:7), 6:4

Беллис (США) - Гергес (Германия) - 4:6, 6:3, 6:2

Рыбарикова (Словакия, LL) - Лучич-Барони (Хорватия) - 7:5, 6:0

Бэрти (Австралия, Q) - Доден (Франция) - 5:0 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/rogers/2017/

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