Веснина вышла во второй круг турнира в Торонто

Россиянка Елена Веснина одержала победу в матче первого круга турнира в Торонто. Сегодня она в двух сетах выиграла у американки Элисон Риске.
Также во второй круг вышли француженка Каролин Гарсия, американка Кэтрин Беллис, словачка Магдалена Рыбарикова и австралийка Эшли Бэрти.
Торонто (Канада)
Турнир WTA Rogers Cup
Призовой фонд 2 434 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
ВЕСНИНА (Россия, 16) - Риске (США) - 6:3, 6:3
Гарсия К. (Франция) - Кирстя (Румыния, Q) - 6:2, 6:7 (4:7), 6:4
Беллис (США) - Гергес (Германия) - 4:6, 6:3, 6:2
Рыбарикова (Словакия, LL) - Лучич-Барони (Хорватия) - 7:5, 6:0
Бэрти (Австралия, Q) - Доден (Франция) - 5:0 отказ 2-го игрока