Россиянка Елена Веснина вышла во второй круг турнира в Пекине. Ее соперница по первому кругу полька Магда Линетт отказалась от продолжения игры при счете 0:6 после первого сета.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ВЕСНИНА (Россия) – Линетт (Польша, Q) – 6:0 отказ 2-го игрока

Макхэйл (США, Q) – Стивенс (США, 15) – 6:3, 6:0

Пэн Шуай (Китай) – Роджерс (США) – 7:6 (7:3), 3:6, 7:5

Вандевеге (США, 14) - Векич (Хорватия) - 6:2, 6:2