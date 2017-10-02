Россиянка Елена Веснина вышла во второй круг турнира в Пекине. Ее соперница по первому кругу полька Магда Линетт отказалась от продолжения игры при счете 0:6 после первого сета.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
ВЕСНИНА (Россия) – Линетт (Польша, Q) – 6:0 отказ 2-го игрока
Макхэйл (США, Q) – Стивенс (США, 15) – 6:3, 6:0
Пэн Шуай (Китай) – Роджерс (США) – 7:6 (7:3), 3:6, 7:5
Вандевеге (США, 14) - Векич (Хорватия) - 6:2, 6:2
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