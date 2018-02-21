Веснина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, Макарова - нет

Россиянка Елена Веснина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, победив Елену Остапенко из Латвии. Ее соперница определится во встрече Джоанны Конты и Дарьи Касаткиной.

В другой встрече Каролин Гарсия обыграла россиянку Екатерину Макарову.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 733 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена ВЕСНИНА (Россия) - Елена Остапенко (Латвия, 4, WC) - 6:1, 7:6 (8:6)

Ангелик Кербер (Германия, 6) - Сара Эррани (Италия, Q) - 6:4, 6:2

Каролина Плишкова (Чехия, 3) - Карла Суарес Наварро (Испания) - 5:7, 6:2, 6:4

Наоми Осака (Япония, WC) - Анетт Контавейт (Эстония) - 6:2, 7:6 (7:5)

Каролин Гарсия (Франция, 5) - Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 6:4, 6:2