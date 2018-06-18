Веснина вернулась в топ-50 рейтинга WTA

Румынка Симона Халеп осталась на первом месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету 7970 очков. В первой десятке изменений не произошло.
Лучшая из россиянок Дарья Касаткина осталась 14-й, а Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова - 23-й и 28-й соотчетственно. Елена Веснина вернулась в топ-50, Светлана Кузнецова опустилась на 58-ю строчку.
Рейтинг WTA
Положение на 18 июня
1 (1*). Симона Халеп (Румыния) - 7970 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 6745
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6550
4 (4). Слоан Стивенс (США) - 5463
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5205
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) - 4970
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) - 4685
8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4610
9 (9). Винус Уильямс (США) - 3971
10 (10). Мэдисон Киз (США) - 3536...
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) - 3125...
23 (23). Мария Шарапова (Россия) - 1943...
28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1596...
34 (36). Екатерина Макарова (Россия) - 1330...
50 (52). Елена Веснина (Россия) - 1060...
58 (57). Светлана Кузнецова (Россия) - 963.
* - положение в предыдущем рейтинге.