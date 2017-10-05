Веснина в двух сетах уступила Свитолиной в Пекине

Россиянка Елена Веснина уступила украинке Элине Свитолиной в третьем круге турнира в Пекине. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 2:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 50 минут.

В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет с француженкой Каролин Гарсия.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Свитолина (Украина, 3) – ВЕСНИНА (Россия) – 6:2, 7:5

Стрыцова (Чехия) – Гаврилова (Австралия) – 6:0, 6:4