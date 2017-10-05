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13:31 | Теннис — WTA

Веснина в двух сетах уступила Свитолиной в Пекине

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Россиянка Елена Веснина уступила украинке Элине Свитолиной в третьем круге турнира в Пекине. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 2:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 50 минут.

В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет с француженкой Каролин Гарсия.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Свитолина (Украина, 3) – ВЕСНИНА (Россия) – 6:2, 7:5

Стрыцова (Чехия) – Гаврилова (Австралия) – 6:0, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2017/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

в парном больше шансов дальше пройти, да и тут в третьем круге уже неплохие призовые можно срубить.

13:52

tryam

никто и не ждал что одна украинка выиграет у другой...

13:48

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Особо страшилла и не упиралась.......... как обычно, "ставит" на парный турнир.

13:44

otradny

Мда...Лена,подай на 2й сет...

13:36

Бней Иегуда

Элинка неплохо размялась.)) Матч Каро будет супер!)

13:34