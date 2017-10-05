Веснина в двух сетах уступила Свитолиной в Пекине

Россиянка Елена Веснина уступила украинке Элине Свитолиной в третьем круге турнира в Пекине. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 2:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 50 минут.
В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет с француженкой Каролин Гарсия.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Свитолина (Украина, 3) – ВЕСНИНА (Россия) – 6:2, 7:5
Стрыцова (Чехия) – Гаврилова (Австралия) – 6:0, 6:4
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shpasic
в парном больше шансов дальше пройти, да и тут в третьем круге уже неплохие призовые можно срубить.
13:52
tryam
никто и не ждал что одна украинка выиграет у другой...
13:48
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Особо страшилла и не упиралась.......... как обычно, "ставит" на парный турнир.
13:44
otradny
Мда...Лена,подай на 2й сет...
13:36
Бней Иегуда
Элинка неплохо размялась.)) Матч Каро будет супер!)
13:34