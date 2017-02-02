Веснина - в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Елена Веснина вышла в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге, обыграв в трех сетах Ализе Корне. В четвертьфинале она встретится с победительницей матча Донны Векич и Доминики Цибулковой.
Ранее в четвертьфинал в одиночном разряде пробились еще две россиянки - Наталья Вихлянцева и Светлана Кузнецова.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
ВЕСНИНА (Россия, 5) - Корне (Франция) - 2:6, 6:3, 6:3