Веснина - в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Елена Веснина вышла в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге, обыграв в трех сетах Ализе Корне. В четвертьфинале она встретится с победительницей матча Донны Векич и Доминики Цибулковой.

Ранее в четвертьфинал в одиночном разряде пробились еще две россиянки - Наталья Вихлянцева и Светлана Кузнецова.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

ВЕСНИНА (Россия, 5) - Корне (Франция) - 2:6, 6:3, 6:3