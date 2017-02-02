15:20 2 февраля | ТЕННИС — WTA

Веснина - в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

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Россиянка Елена Веснина вышла в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге, обыграв в трех сетах Ализе Корне. В четвертьфинале она встретится с победительницей матча Донны Векич и Доминики Цибулковой.

Ранее в четвертьфинал в одиночном разряде пробились еще две россиянки - Наталья Вихлянцева и Светлана Кузнецова.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy 

Призовой фонд 710 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

ВЕСНИНА (Россия, 5) - Корне (Франция) - 2:6, 6:3, 6:3

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Материалы REN-TV

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