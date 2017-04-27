Веснина уступила Суарес Наварро во втором круге турнира в Штутгарте

Россиянка Елена Веснина в матче второго круга на турнире в Штутгарте в двух сетах проиграла испанке Карле Суарес Наварро.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Суарес Наварро (Испания) – ВЕСНИНА (Россия) – 6:2, 6:4
fonkom
Al_nic, логично, спасибо. Просто надоел.
12:18
Al_nic
fonkom, послушайте, какая вам разница! Есть американка Шарапова, мужеподобная Кузнецова, приятная Веснина и больной русофобией Айртон:), который пытается заразить кого-то ещё. Мир так разнообразен1
18:53 27 апреля
fonkom
Послушайте, сэр Айртон, почему вы так не любите россиян? Они ведь разные: американка Шарапова, мужеподобная Кузнецова, приятная Веснина. Просто любопытно. Или вы живёте за границей?
16:46 27 апреля
Айртон:)
Карлуша!)) Любовь моя!)) А третья будет по-любому!)) Вопрос только кто?!))
15:51 27 апреля
miker65
...нас мало, и нас все меньше... ...Под российским небесным флагом и девизом "Авось"!
15:50 27 апреля
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Кузя --- домой , Весна --- домой....... Сахаркова--шугарпова, ТРЕТЬЕЙ будешь ?????
15:46 27 апреля