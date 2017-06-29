Веснина проиграла Возняцки в третьем круге турнира в Истборне

Россиянка Елена Веснина уступила датчанке Каролин Возняцки в третьем круге турнира в Истборне. Возняцки отдала россиянке всего три гейма. В следующем круге турнира датчанка сыграет с победительницей встречи Цветана Пиронкова - Симона Халеп.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Aegon International Eastbourne

Призовой фонд 753 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Третий круг

Возняцки (Дания, 6) - ВЕСНИНА (Россия, 12) - 6:1, 6:2

Плишкова (Чехия, 3) - Пэн Шуай (Китай) - 7:6 (7:3), 6:4

Второй круг

Дэвис (США, LL) - Радванска (Польша, 8) - 7:6 (7:1), 6:1