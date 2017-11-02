Веснина проиграла Вандевеге на турнире в Чжухае

Российская теннисистка Елена Веснина уступила американке Коко Вандевеге в матче турнира в Чжухае. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 3:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.
Для Вандевеге эта победа стала второй в группе "Бугенвиллея", она обеспечила себе выход в полуфинал турнира. Веснина в следующем матче сыграет с китаянкой Пэн Шуай.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 280 935 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа "Бугенвиллея"
Вандевеге (США, 2) – ВЕСНИНА (Россия, 6) – 6:3, 6:2
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Читалось.)) Осталась 1 путёвка.) Ждём Юлю (или Крис).
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