Веснина проиграла Ван Цян в Риме

Россиянка Елена Веснина в двух сетах уступила китаянке Ван Цян в первом круге турнира WTA в Риме. В следующем раунде ее обидчица встретится с немкой Моной Бартель, обыгравшей другую представительницу Поднебесной Пэн Шуай.

Сербка Елена Янкович нанес поражение американке Элисон Риске, а француженка Каролин Гарсия оказалась сильнее Донны Векич из Хорватии. Представительница Украины Леся Цуренко победила хозяйку корта Дебору Кьезу.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Цян (Китай, Q) – ВЕСНИНА (Россия, 11) – 6:2, 6:4

Янкович (Сербия) – Риске (США) – 6:3, 6:3

Гарсия (Франция) – Векич (Хорватия, Q) – 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (8:6)

Цуренко (Украина) – Кьеза (Италия, WC) – 7:5, 6:2

Бартель (Германия, Q) – Пэн Шуай (Китай) – 6:1, 3:6, 6:3