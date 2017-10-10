Уличная атлетика при поддержке Datsun
13:25 | Теннис — WTA

Веснина проиграла в первом круге турнира в Гонконге

6

Россиянка Елена Веснина потерпела поражение в первом круге турнира WTA в Гонконге. Сегодня она в двух сетах уступила тайке Луксике Кумкхум.

Гонконг (Китай) 

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Кумкхум (Таиланд) - ВЕСНИНА (Россия, 5, WC) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/hongkong/2017/

6
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

Wild Card дали, значит и денег отвалили))

13:54

Бней Иегуда

Какой дурак будет платить подъёмные ноунейму?))

13:52

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Страшиллу СРАЗУ вынесли???? Да она и на шестилямовом турнире в одиночке не шибко--то и карячилась, уповая на ""пару""......... Где тоже обломалась.... Теперь пусть в ""златоглавую"" валит ::: на самый аццтойный турнир приедет, как обычно 5--6 иноземок. Все карты в руки "местным", а если исчо и конфетная писательница припрётся, то..... О-ГО-ГО !!!!

13:49

shpasic

пусть дурочки потеют за такие деньги))

13:35

shpasic

на турнире с призовыми в 200 тысяч делать вообще нечего. получила только подъёмные за приезд - и обратно.

13:35

Бней Иегуда

Луксика размялась.))

13:32