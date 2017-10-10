Веснина проиграла в первом круге турнира в Гонконге

Россиянка Елена Веснина потерпела поражение в первом круге турнира WTA в Гонконге. Сегодня она в двух сетах уступила тайке Луксике Кумкхум.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кумкхум (Таиланд) - ВЕСНИНА (Россия, 5, WC) - 6:3, 6:4