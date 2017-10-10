Веснина проиграла в первом круге турнира в Гонконге

Россиянка Елена Веснина потерпела поражение в первом круге турнира WTA в Гонконге. Сегодня она в двух сетах уступила тайке Луксике Кумкхум.
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кумкхум (Таиланд) - ВЕСНИНА (Россия, 5, WC) - 6:3, 6:4
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shpasic
Wild Card дали, значит и денег отвалили))
13:54
Бней Иегуда
Какой дурак будет платить подъёмные ноунейму?))
13:52
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Страшиллу СРАЗУ вынесли???? Да она и на шестилямовом турнире в одиночке не шибко--то и карячилась, уповая на ""пару""......... Где тоже обломалась.... Теперь пусть в ""златоглавую"" валит ::: на самый аццтойный турнир приедет, как обычно 5--6 иноземок. Все карты в руки "местным", а если исчо и конфетная писательница припрётся, то..... О-ГО-ГО !!!!
13:49
shpasic
пусть дурочки потеют за такие деньги))
13:35
shpasic
на турнире с призовыми в 200 тысяч делать вообще нечего. получила только подъёмные за приезд - и обратно.
13:35
Бней Иегуда
Луксика размялась.))
13:32