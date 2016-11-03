Веснина проиграла Свитолиной в Чжухае

Россиянка Елена Веснина уступила представительнице Украины Элине Свитолиной в матче групповой стадии турнира WTA в Чжухае. Этот успех гарантировал Свитолиной выход в плей-офф соревнований. В другом поединке хозяйка корта Чжан Шуай победила венгерку Тимеа Бачински и также вышла из своей группы.
А француженка Каролин Гарсия одолела австралийку Саманту Стосур и теперь поспорит за место в плей-офф с британкой Джоанной Контой.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 214 500 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа "Роза"
Свитолина (Украина, 4) – ВЕСНИНА (Россия, 7) – 6:4, 6:2
Группа "Азалия"
Гарсия (Франция, 11) – Стосур (Австралия, 8) – 6:4, 6:3
Группа "Камелия"
Чжан Шуай (Китай, 12) – Бабош (Венгрия, 13) – 7:6 (7:2), 6:4