Веснина проиграла Свитолиной в Чжухае

Россиянка Елена Веснина уступила представительнице Украины Элине Свитолиной в матче групповой стадии турнира WTA в Чжухае. Этот успех гарантировал Свитолиной выход в плей-офф соревнований. В другом поединке хозяйка корта Чжан Шуай победила венгерку Тимеа Бачински и также вышла из своей группы.

А француженка Каролин Гарсия одолела австралийку Саманту Стосур и теперь поспорит за место в плей-офф с британкой Джоанной Контой.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 214 500 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа "Роза"

Свитолина (Украина, 4) – ВЕСНИНА (Россия, 7) – 6:4, 6:2

Группа "Азалия"

Гарсия (Франция, 11) – Стосур (Австралия, 8) – 6:4, 6:3

Группа "Камелия"

Чжан Шуай (Китай, 12) – Бабош (Венгрия, 13) – 7:6 (7:2), 6:4