Веснина проиграла Саккари на турнире в Ухани

Россиянка Елена Веснина уступила гречанке Марии Саккари в третьем круге турнира в Ухани. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:7 (6:8), 5:7. Саакари в четвертьфинале сыграет с победительницей матча Ализе Корне (Франция) – Варвара Лепченко (США).

В другой встрече турнира Елена Остапенко из Латвии победила представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг – 6:2, 3:6, 6:3.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Саккари (Греция, Q) – ВЕСНИНА (Россия, 16) – 7:6 (8:6), 7:5

Остапенко (Латвия, 8) – Пуиг (Пуэрто-Рико, Q) – 6:2, 3:6, 6:3