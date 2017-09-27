Веснина проиграла Саккари на турнире в Ухани

Россиянка Елена Веснина уступила гречанке Марии Саккари в третьем круге турнира в Ухани. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:7 (6:8), 5:7. Саакари в четвертьфинале сыграет с победительницей матча Ализе Корне (Франция) – Варвара Лепченко (США).
В другой встрече турнира Елена Остапенко из Латвии победила представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг – 6:2, 3:6, 6:3.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 365 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Саккари (Греция, Q) – ВЕСНИНА (Россия, 16) – 7:6 (8:6), 7:5
Остапенко (Латвия, 8) – Пуиг (Пуэрто-Рико, Q) – 6:2, 3:6, 6:3
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Бней Иегуда
Мария с 3-5 во втором ушла.)) 4 гейма подряд на классе, как бальзам на душу.))
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