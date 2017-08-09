Веснина проиграла "квалифаю" в Торонто

Россиянка Елена Веснина в трех сетах уступила австралийке Эшли Бэрти во втором круге турнира WTA в Торонто. Следующей соперницей теннисистки, прошедшей через квалификацию, станет Гарбинье Мугуруса. Отметим, что из шести россиянок, приехавших в Канаду, борьбу за трофей продолжает лишь Екатерина Макарова.

В другом поединке чешка Люси Шафаржова обыграла Доминику Цибулкову из Словакии и теперь выйдет на победительницу дуэли Макаровой и британки Джоанны Конты. А Агнешка Радванска из Польши нанесла поражение венгерке Тимеа Бабош.

Торонто (Канада)

Турнир WTA Rogers Cup

Призовой фонд 2 434 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Радванска (Польша, 10) – Бабош (Венгрия) – 6:0, 6:1

Бэрти (Австралия, Q) – ВЕСНИНА (Россия, 16) – 6:3, 5:7, 6:4

Шафаржова (Чехия) – Цибулкова (Словакия, 11) – 6:2, 6:4