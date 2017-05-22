Веснина проиграла Джорджи на старте турнира в Страсбурге, Возняцки снялась

Первые ракетки турнира в Страсбурге Каролин Возняцки и Елена Веснина не смогли пройти первый круг. Датчанка из-за повреждения не доиграла встречу против американки Шелби Роджерс, а россиянка в трех партиях уступила итальянке Камилае Джорджи.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Джорджи (Италия, Q) – ВЕСНИНА (Россия, 2) – 1:6, 6:1, 6:1

Кр. Плишкова (Чехия) – Голубич (Швейцария) – 6:2, 4:6, 7:5

Роджерс (США) – Возняцки (Дания, 1) – 7:6 (10:8), 1:0 – отказ

Гарсия (Франция, 5) – Брэди (США) – 6:3, 6:4

Бренгл (США, Q) – Пармантье (Франция) – 6:1, 4:6, 7:6 (7:4)

Линетт (Польша) – Лапко (Белоруссия, Q) – 6:4, 3:6, 6:2

Пэн Шуай (Китай, 8) – Корне (Франция, WC) – 3:6, 7:5, 6:1