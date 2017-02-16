11:47 | ТЕННИС — WTA

Веснина проиграла Дэвис на турнире в Дохе

0
0
0
0
3

Россиянка Елена Веснина потерпела поражение в матче второго круга турнире в Дохе. Сегодня 30-летняя теннисистка в двух сетах уступила американке Лорен Дэвис.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2017

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дэвис (США, Q) - ВЕСНИНА (Россия, 6) - 7:5, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/2017/

0
0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

я не понял, в какой букве была опечатка)

12:16

naiff

на турнире в Жохе) я рыдал...

12:13

shpasic

фи, ещё и напрягаться на турнире с призовым фондом меньше миллиона?)) пусть другие дурочки потеют))

11:58

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ