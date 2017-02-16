Веснина проиграла Дэвис на турнире в Дохе

Россиянка Елена Веснина потерпела поражение в матче второго круга турнире в Дохе. Сегодня 30-летняя теннисистка в двух сетах уступила американке Лорен Дэвис.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2017
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дэвис (США, Q) - ВЕСНИНА (Россия, 6) - 7:5, 6:2
shpasic
я не понял, в какой букве была опечатка)
12:16
naiff
на турнире в Жохе) я рыдал...
12:13
shpasic
фи, ещё и напрягаться на турнире с призовым фондом меньше миллиона?)) пусть другие дурочки потеют))
11:58