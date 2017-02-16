Веснина проиграла Дэвис на турнире в Дохе

Россиянка Елена Веснина потерпела поражение в матче второго круга турнире в Дохе. Сегодня 30-летняя теннисистка в двух сетах уступила американке Лорен Дэвис.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2017

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дэвис (США, Q) - ВЕСНИНА (Россия, 6) - 7:5, 6:2