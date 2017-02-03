Веснина проиграла Цибулковой на турнире в Санкт-Петербурге

Россиянка Елена Веснина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. В четвертьфинале она уступила второму номеру "посева" Доминике Цибулковой.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Цибулкова (Словакия, 2) - ВЕСНИНА (Россия, 5) - 6:3, 6:3