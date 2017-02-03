14:16 | ТЕННИС — WTA

Веснина проиграла Цибулковой на турнире в Санкт-Петербурге

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Россиянка Елена Веснина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. В четвертьфинале она уступила второму номеру "посева" Доминике Цибулковой

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy 

Призовой фонд 710 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Цибулкова (Словакия, 2) - ВЕСНИНА (Россия, 5) - 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

порадовала петербургскую публику - и домой) нечего там больше делать. пусть другие олухи из-за смехотворных призовых напрягаются))

14:45

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