Веснина проиграла Цибулковой на турнире в Санкт-Петербурге

Россиянка Елена Веснина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. В четвертьфинале она уступила второму номеру "посева" Доминике Цибулковой.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Цибулкова (Словакия, 2) - ВЕСНИНА (Россия, 5) - 6:3, 6:3
Дополнительная информация
http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2017/11/
shpasic
порадовала петербургскую публику - и домой) нечего там больше делать. пусть другие олухи из-за смехотворных призовых напрягаются))
14:45