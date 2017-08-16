Россиянка Елена Веснина пробилась во второй круг турнира в Цинциннати. Сегодня она в трех сетах переиграла француженку Каролин Гарсию.

Следующей соперницей российской теннисистки будет датчанка Каролин Возняцки.

Также ранее во второй круг турнира вышли Анастасия Севастова из Латвии и Ализе Корне из Франции.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 536 154 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ВЕСНИНА (Россия) - Гарсия (Франция) - 4:6, 6:4, 6:4

Севастова (Латвия, 15) - Пэн Шуай (Китай) - 3:6, 6:4, 6:2

Корне (Франция) - Беллис (США) - 7:6(7:5), 3:6, 6:2