Веснина пробилась в третий круг турнира в Пекине

Российская теннисистка Елена Веснина победила китаянку Дуань Инин во втором круге турнира в Пекине. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) – Эшли Бэрти (Австралия).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
ВЕСНИНА (Россия) – Дуань Инин (Китай, WC) – 6:3, 6:2
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Да как бы в 3-й круг вышла...
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