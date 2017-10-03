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09:00 | Теннис — WTA

Веснина пробилась в третий круг турнира в Пекине

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Российская теннисистка Елена Веснина победила китаянку Дуань Инин во втором круге турнира в Пекине. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) – Эшли Бэрти (Австралия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

ВЕСНИНА (Россия) – Дуань Инин (Китай, WC) – 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tranmer

Да как бы в 3-й круг вышла...

09:09