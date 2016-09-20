Веснина претендует на звание почетного гражданина Сочи

Чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде Елена Веснина стала кандидатом на присвоение звания почетного гражданина Сочи, информирует пресс-служба администрации города. Выборы будут проходить посредством голосования жителей Сочи, а итоги будут подведены 21 ноября в День города.

- Елена Веснина родилась в Сочи, закончила здесь школу. Сейчас здесь проживают ее родители. А накануне по просьбе властей один из предпринимателей от имени всех горожан подарил теннисистке квартиру на курорте. И свои планы чемпионка связывает именно с нашим городом, в частности планирует открыть здесь школу тенниса, - говорится в сообщении пресс-службы.