Веснина претендует на премию "Возвращение года" WTA

Елена Веснина включена в число претенденток на премию "Возвращение года" WTA, сообщается пресс-служба организации. Прошлый сезон россиянка завершила на 111-м месте рейтинга WTA, но в текущем она поднялась на 19-е место.

На Уимблдоне Веснина дошла до полуфинала (лучший результат на турнирах серии Большого шлема в карьере), а также в парном разряде с Екатериной Макаровой стала победительницей Олимпиады-2016. Кроме того, Веснина и Макарова квалифицировались на итоговый турнир WTA в Сингапуре.

Кроме 30-летней россиянки на награду WTA претендуют Доминика Цибулкова (повышение в рейтинге с 38-го места на 10-е), Ваня Кинг (466 – 80), Шелби Роджерс (146 – 66) и Анастасия Севастова (110 – 31).

Победительница будет объявлена 21 октября по результатам опроса среди СМИ и голосования болельщиков на сайте WTA. Принять участие в голосовании вы сможете пройдя по ссылке.