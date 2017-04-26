Веснина прервала победную серию Касаткиной

Вторая ракетка России Елена Веснина переиграла соотечественницу Дарью Касаткину в первом круге турнира в Штутгарте – 7:6 (7:2), 6:2. Только в воскресенье россиянки вместе играли в паре за сборную России в матче Кубка федерации с Бельгией. Поражением от подруги по команде прервалась семиматчевая победная серия Касаткиной в одиночном разряде. Во втором круге Веснина сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

ВЕСНИНА (Россия) – КАСАТКИНА (Россия) – 7:6 (7:2), 6:2

Суарес Наварро (Испания) – Корпач (Германия, Q) – 6:2, 6:4