Веснина потеряла одну позицию в обновленном рейтинге WTA

Россиянка Елена Веснина потеряла одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации. Веснина с 16-й строчки опустилась на 17-ю.

В первой десятке произошло всего одно изменение – чешская теннисистка Каролина Плишкова поднялась с 6-го места на 5-е, опередив словачку Доминику Цибулкову. Возглавляет рейтинг немка Ангелик Кербер. Лучшая из росянок – Светлана Кузнецова – располагается на 9-й строчке.

Рейтинг WTA

Положение на 9 января

1 (1). Ангелика Кербер (Германия) – 8875 очков

2 (2). Серена Уильямс (США) – 7080

3 (3). Агнешка Радваньская (Польша) – 5420

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5257

5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4970

6 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4875

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4420

8 (8). Мэдисон Киз (США) – 4137

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4115

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 3690…

17 (16). Елена Веснина (Россия) – 2229…

26 (26). Дарья Касаткина (Россия) – 1655

27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1575…

33 (30). Екатерина Макарова (Россия) – 1476…

84 (85). Евгения Родина (Россия) – 756…

92 (94). Ирина Хромачева (Россия) – 682