Веснина, Павлюченкова и Касаткина примут участие в турнире в Нью-Хейвене

Россиянки Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина сыграют на турнире в американском Нью-Хейвене, сообщает официальный сайт WTA. Ранее свое участие в соревнованиях также подтвердили словачка Доминика Цибулкова, полячка Агнешка Радванска, чешка Петра Квитова, француженка Кристина Младенович и швейцарка Тимеа Бачински.

Турнир в Нью-Хейвене пройдет с 20 по 26 августа.