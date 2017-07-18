Веснина, Павлюченкова и Касаткина примут участие в турнире в Нью-Хейвене

Россиянки Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина сыграют на турнире в американском Нью-Хейвене, сообщает официальный сайт WTA. Ранее свое участие в соревнованиях также подтвердили словачка Доминика Цибулкова, полячка Агнешка Радванска, чешка Петра Квитова, француженка Кристина Младенович и швейцарка Тимеа Бачински.
Турнир в Нью-Хейвене пройдет с 20 по 26 августа.
- Елена Веснина
- Анастасия Павлюченкова
- Доминика Цибулкова
- Агнешка Радванска
- Петра Квитова
- Дарья Касаткина
- Кристина Младенович