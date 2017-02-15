Веснина обыграла Макхэйл на тай-брейке в третьем сете

Елена Веснина, "посеянная" на турнире в Дохе под шестым номером, обыграла в тяжелом матче первого круга американку Кристину Макхэйл, пробившуюся в основную сетку из квалификации – 5:7, 6:3, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. Во втором круге Веснина сыграет с другой представительницей США Лорен Дэвис. Также путевки во второй круг добыли Гарбинье Мугуруса и Юлия Путинцева, чья соперница, Тимеа Бачински, отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2017
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мугуруса (Испания, 5) – Буюкакчай (Турция, WC) – 6:3, 6:2
ВЕСНИНА (Россия, 6) – Макхэйл (США) – 5:7, 6:3, 7:6 (9:7)
Путинцева (Казахстан) – Бачински (Швейцария, 7) – 6:1, отказ
Стрыцова (Чехия, 8) – Аль-Набхани (Оман, WC) – 6:3, 6:0
Пуиг (Пуэрто-Рико) – Зигемунд (Германия) – 6:0, 6:1
Гарсия (Франция) – Бренгл (США) – 6:2, 4:6, 6:3
Чжан Шуай (Китай) – Бабош (Венгрия) – 7:6 (7:3), 6:3
Дэвис (США, Q) – Винчи (Италия) – 6:2, 6:3