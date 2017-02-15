Веснина обыграла Макхэйл на тай-брейке в третьем сете

Елена Веснина, "посеянная" на турнире в Дохе под шестым номером, обыграла в тяжелом матче первого круга американку Кристину Макхэйл, пробившуюся в основную сетку из квалификации – 5:7, 6:3, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. Во втором круге Веснина сыграет с другой представительницей США Лорен Дэвис. Также путевки во второй круг добыли Гарбинье Мугуруса и Юлия Путинцева, чья соперница, Тимеа Бачински, отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2017

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мугуруса (Испания, 5) – Буюкакчай (Турция, WC) – 6:3, 6:2

ВЕСНИНА (Россия, 6) – Макхэйл (США) – 5:7, 6:3, 7:6 (9:7)

Путинцева (Казахстан) – Бачински (Швейцария, 7) – 6:1, отказ

Стрыцова (Чехия, 8) – Аль-Набхани (Оман, WC) – 6:3, 6:0

Пуиг (Пуэрто-Рико) – Зигемунд (Германия) – 6:0, 6:1

Гарсия (Франция) – Бренгл (США) – 6:2, 4:6, 6:3

Чжан Шуай (Китай) – Бабош (Венгрия) – 7:6 (7:3), 6:3

Дэвис (США, Q) – Винчи (Италия) – 6:2, 6:3