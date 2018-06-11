Веснина - о лидерстве в парном рейтинге WTA: "Мы с детства мечтали быть первыми"

Российская теннисистка Елена Веснина эмоционально прокомментировала выход на первое место в рейтинге WTA в парном разряде. С понедельника она и Екатерина Макарова впервые в карьере возглавили рейтинг.

"Мы первые в мире! Мы долго к этому шли, мечтали с детства. Быть первыми в своем любимом деле - огромная честь и счастье! Спасибо нашей команде, тренерам, родителям, болельщикам за поддержку и веру", - написала Веснина в Твиттере.