Веснина - о лидерстве в парном рейтинге WTA: "Мы с детства мечтали быть первыми"

Российская теннисистка Елена Веснина эмоционально прокомментировала выход на первое место в рейтинге WTA в парном разряде. С понедельника она и Екатерина Макарова впервые в карьере возглавили рейтинг.
"Мы первые в мире! Мы долго к этому шли, мечтали с детства. Быть первыми в своем любимом деле - огромная честь и счастье! Спасибо нашей команде, тренерам, родителям, болельщикам за поддержку и веру", - написала Веснина в Твиттере.
Мы первые в мире⚡️1️⃣⚡️ @katemakarova1 Мы долго к этому шли,мечтали с детства,быть первыми в своём любимом деле-огромная честь и счастье🙌Спасибо нашей команде,тренерам родителям,болельщикам за поддержку и веру ❤️#веснинамакарова #еленавеснина #екатеринамакарова pic.twitter.com/9BRigqlnDA– Elena Vesnina (@EVesnina001) 11 июня 2018 г.
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