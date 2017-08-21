Уличная атлетика при поддержке Datsun
19:27 | ТЕННИС — WTA

Веснина не смогла выйти во второй круг турнира в Нью-Хейвене

4

Россиянка Елена Веснина не смогла выйти во второй круг турнира в Нью-Хейвене, проиграв румынке Ане Богдан - 5:7, 5:7.

Нью-Хейвен (США) 

Турнир WTA Connecticut Open 

Призовой фонд 710 900 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Богдан А. (Румыния, Q) - ВЕСНИНА (Россия, 5) - 7:5, 7:5

Пэн Шуай (Китай, 8) - Синякова (Чехия) - 1:6, 6:3, 7:6 (7:3)

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Slim Taller

Россиянка Елена Веснина не смогла выйти во второй круг турнира в Нью-Хейвен. И вот почему.

20:14

shpasic

и правильно, нечего делать на турнирах с призовым фондом меньше одного миллиона долларов.

19:57

Бней Иегуда

Читалось))

19:49

tryam

могла и не выходить...сразу готовиться к Шлему

19:48