Россиянка Елена Веснина не смогла выйти во второй круг турнира в Нью-Хейвене, проиграв румынке Ане Богдан - 5:7, 5:7.

Нью-Хейвен (США)

Турнир WTA Connecticut Open

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Богдан А. (Румыния, Q) - ВЕСНИНА (Россия, 5) - 7:5, 7:5

Пэн Шуай (Китай, 8) - Синякова (Чехия) - 1:6, 6:3, 7:6 (7:3)