Россиянка Елена Веснина не смогла выйти во второй круг турнира в Нью-Хейвене, проиграв румынке Ане Богдан - 5:7, 5:7.
Нью-Хейвен (США)
Турнир WTA Connecticut Open
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Богдан А. (Румыния, Q) - ВЕСНИНА (Россия, 5) - 7:5, 7:5
Пэн Шуай (Китай, 8) - Синякова (Чехия) - 1:6, 6:3, 7:6 (7:3)
Slim Taller
Россиянка Елена Веснина не смогла выйти во второй круг турнира в Нью-Хейвен. И вот почему.
20:14
shpasic
и правильно, нечего делать на турнирах с призовым фондом меньше одного миллиона долларов.
19:57
Бней Иегуда
Читалось))
19:49
tryam
могла и не выходить...сразу готовиться к Шлему
19:48