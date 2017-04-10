Веснина - Касаткиной: "Даша, ты большая молодец"

Российская теннисистка Елена Веснина отметила, что Дарья Касаткина во время турнира в Чарльстоне переживала, что не сможет выйти в полуфинал. В итоге она выиграла титул, обыграв в финале Елену Остапенко из Латвии (6:3, 6:1). Для Касаткиной это был первый трофей WTA в карьере.

- Даша, поздравляю с первым титулом, - заявила Веснина в эфире "Все на матч". - Ты большая молодец и отлично провела эту неделю. Все знают, что грунт - любимое покрытие Даши. Она очень нервничала и ждала этот титул. Переживала, что не получится выйти в полуфинал. А тут сразу и финал, и титул. Все сошлось.