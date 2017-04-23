Веснина извинилась за поражение от бельгиек

Российская теннисистка Елена Веснина в своем официальном "Твиттере" попросила у болельщиков прощения за неудачное выступление в матче плей-офф за выход в Мировую группу против команды Бельгии. Россиянки Дарья Касаткина и Веснина в пятом матче плей-офф за выход в Мировую группу уступили бельгийкам Элизе Мертенс и Ан-Софи Местах. Таким образом, сборная России проиграла Бельгии со счетом 2:3.

– Извините, если мы не оправдали ваших надежд! – написала Веснина. – Нам тоже больно и обидно. КФ занимает большое место в наших сердцах! Но это спорт, надо идти дальше.