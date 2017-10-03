Веснина и Макарова вышли в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде, обыграв китаянок Хань Синьюнь и Лян Чэнь – 6:1, 6:2.

За выход в полуфинал Веснина и Макарова поборются с дуэтом Андрея Клепач (Словения) / Мария Хосе Мартинес Санчес (Испания).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) – Хань Синьюнь/Лян Чэнь (Китай, WC) – 6:1, 6:2