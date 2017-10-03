Веснина и Макарова вышли в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде, обыграв китаянок Хань Синьюнь и Лян Чэнь – 6:1, 6:2.
За выход в полуфинал Веснина и Макарова поборются с дуэтом Андрея Клепач (Словения) / Мария Хосе Мартинес Санчес (Испания).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) – Хань Синьюнь/Лян Чэнь (Китай, WC) – 6:1, 6:2
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